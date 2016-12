La Juve è innaMorata: l'ex Real è esploso 

10:59 - Era solo questione di tempo. L'infortunio al secondo giorno di Juve ha solo rimandato di qualche mese l'esposione in bianconero di Alvaro Morata che è arrivata ora. L'ex Real Madrid, costato ben 20 milioni di euro, con il gol di Empoli ha coronato così l'ottimo periodo dopo le buone prestazioni contro l'Olympiacos e Genoa. Il numero 9 non ha nessuna voglia di fermarsi: "Mi sono ambientato, ora non smetto più". Llorente è avvisato.

Questo Morata versione extra lusso non può più stare in panchina ed è destinato a far coppia fissa con Tevez. Già a partire dalla sfida decisiva di Champions League contro l'Olympiacos, martedì allo Stadium. Con buona pace di Llorente, suo connazionale, amico e compagno di stanza. Il Re Leone si è sbloccato con il Palermo, ma ha fatto molta fatica in questo inizio di stagione con i nuovi schemi di Allegri. Così l'allenatore sembra obbligato a puntare ancora sull'ex Real Madrid, spinto anche dai tifosi come dimostra il nostro sondaggio. Il 22enne ha proprio conquistato tutti: viso da bravo ragazzo, piedi fini e tanta potenza.

Controllo di destro, finta e sinistro all'incrocio: un gesto tecnico da applausi. Ne è consapevole pure lui che ha sempre detto: "Mi sento totalmente dentro il progetto". Ora è anche un punto fermo.