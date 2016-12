La Juve è devastante: con il Parma finisce 7-0 

10:15 - Ventiquattresima vittoria consecutiva in campionato della Juventus allo Stadium. Uno score incredibile quello dei bianconeri, ancora una volta devastanti davanti al proprio pubblico: ultima vittima il Parma, umiliato con un pesantissimo 7-0. Troppo ampia la disparità tra le due squadre in campo, con gli uomini di Allegri che non hanno mai corso rischi: per la Juve doppiette di Llorente, Tevez e Morata, in rete anche Lichtsteiner.

LA PARTITA

Tutto facile. Sin troppo. Grande, grandissima Juve da un lato. Piccolo, piccolissimo Parma dall'altro. Meno di un tempo per archiviare la pratica per i bianconeri, per ipotecare la 24esima vittoria consecutiva in campionato allo Stadium e trasformare i restanti minuti di partita in poco più di un allenamento defaticante. Con spazio allo spettacolo. Tre a zero al 36': troppa la differenza tra Juve e Parma, troppe la disparità sul terreno di gioco inzuppato da una pioggia costante e fastidiosa per tenere in vita un match segnato in partenza.



Qualità, intensità, forza fisica, determinazione, cattiveria: non c'è una sola voce che non veda gli emiliani sovrastati dagli uomini di Allegri, non c'è zona di campo in cui i bianconeri non siano dominanti. Non pesano le assenze, ultima in ordine di tempo quella di Pirlo, e funziona il cambio di modulo con la difesa a quattro e il doppio trequartista alle spalle dell'ariete Llorente: il Parma - una vittoria e sei sconfitte nelle ultime sette partite - non riesce ad alzarsi oltre le linea della propria metà campo e il primo centro dell'ex Athletic Bilbao - minuto 24 - chiude il lento ma inesorabile accerchiamento iniziato dai bianconeri con la prima conclusione pericolosa firmata da Marchisio al nono.



Il vantaggio - pregevole il tocco morbido a scavalcare Mirante - apre i conti e di fatto chiude la partita perché al di là dell'immediato tentativo di Mauri vanificato da Buffon, il tentativo di reazione del Parma è soffocato dalla prepotenza dei campioni d'Italia che con Lichtsteiner al 29esimo e ancora con Llorente sette minuti più tardi dilagano passeggiando sulle macerie dei gialloblù.



Una mattanza cui, immancabile, finisce col partecipare anche Tevez prima di concedersi, al quarto d'ora della ripresa, alla strameritata standing ovation dello Stadium: da fenomeno la discesa che vale il poker, da rapace il colpo del 5-0. Due gol in otto minuti, due gol in cui c'è tutto il repertorio dell'argentino: forza, tecnica, velocità, rabbia, decisione, puntualità. Caratteristiche, diversamente assortite ma comunque ben presenti, anche dell'ultimo invitato alla festa juventina: Morata. Lo spagnolo scambia il cinque con Llorente al 71esimo e chiude il tabellino con la terza doppietta di giornata: 7-0 finale tra gli applausi dello Stadium e i sorrisi di Allegri.



"Ho chiesto ai miei ragazzi di essere più cattivi sotto porta - aveva detto nella conferenza di vigilia il tecnico bianconero - e voglio vedere sul campo la risposta". Accontentato, persino troppo...

LE PAGELLE

Tevez 8.5: primo gol da Fenomeno (sì, con la F maiuscola per una discesa degna del miglior Ronaldo di sempre), secondo da rapace d'area. Qualità e quantità, classe e grinta, raffinatezza e rabbia.

Llorente 7.5: punto di riferimento per la squadra e rifinitore spietato. Sa far salire i compagni, alza il baricentro della squadra, ha l'istinto da killer per aprire e chiudere le partite. Attaccante completo.

Morata 7.5: bello da vedere, elegante nei movimenti, potente e prepotente. Completo.

Lichtsteiner 7: nella festa dell'attacco bianconero c'è spazio anche per un difensore con la vocazione del gol la propensione all'assist. Prestazione superlativa.

Cassano 5: impalpabile, invisibile, assente. Come tutto il Parma.



IL TABELLINO

JUVENTUS-PARMA 7-0

Juventus (4-3-2-1): Buffon 6; Lichtsteiner 7, Bonucci 6.5, Chiellini 6.5, Padoin 6.5; Romulo 7, Marchisio 7 (37' Mattiello sv), Pogba 7.5; Tevez 8.5 (15' st Coman 6.5), Pereyra 6.5; Llorente 7.5 (26' st Morata 7.5). A disp.: Storari, Rubinho, Pepe, Ogbonna, Giovinco. All.: Allegri

Parma (3-5-2): Mirante 5; Felipe 5, Lucarelli 5, Costa 5; Rispoli 5, Acquah 5, Lodi 5, J. Mauri 5.5 (9'st Mariga 5), De Ceglie 5 (1' st Gobbi 5); Cassano 5 (24' st Belfodil 5), Ghezzal 5. A disp.: Iacobucci, Ristovski, Mendes, Lucas, Coric, Pozzi, Palladino, Santacroce. All.: Donadoni

Arbitro: Russo

Marcatori: 24' e 36' Llorente, 29' Lichtsteiner, 5' st e 13' st Tevez, 31' st e 41 st Morata

Ammoniti: Acquah (P)

Espulsi: -