La Juve di Allegri va al Max e con un Morata super 

10:58 - Ora alla Juventus mancano solo 37 punti per lo scudetto, tutto secondo la tabella di Massimiliano Allegri. Per il tecnico bianconero si vince a quota 90 e avanti di questo passo la Roma non potrà fare niente. Milan spazzato via con una facilità quasi disarmante: allo Stadium la storia si ripete da un po' di tempo. Sono 45 i risultati utili consecutivi tra le mure amiche: un fortino inviolabile. In più c'è da aggiungere l'esplosione di Morata.

Allegri ha conquistato i tifosi bianconeri ormai da un po' di tempo, ma adesso a brillare è la stella di Morata. Una crescita silenziosa, con tanto lavoro, e ora il posto al fianco di Tevez sembra essere tutto suo. Liquidato l'amico e collega Llorente destinato a riposare un po' in panchina: contro il Milan ha osservato i compagni per oltre 91' prima di dare la standing ovation all'Apache. L'intesa tra l'ex Real Madrid e l'argentino è migliorata tantissimo e ora la coppia è destinata a non separarsi più. Anche perché alle porte c'è la doppia sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. E Morata sa come si vince in Europa, la Decima del Real è anche un pochino sua.