30 gennaio 2017 11:50 La Juve dei ʼfantastici 5ʼ fa il vuoto: staccate le rivali

Domenica allo Stadium arriva lʼInter: che sfida Higuain-Icardi

La Juve dei 'fantastici cinque' non è più un esperimento, un'idea - come ha detto Allegri - nata una mattina appena sveglio. La Juve a cinque punte è una realtà schiacciasassi che non ha pietà degli avversari e fa 'ciao ciao' con la mano alle rivali: +4 sulla Roma, + 6 sul Napoli e una partita da recuperare contro il Crotone per un ipotetico +7 sui giallorossi. E domenica sera allo Stadium arriva l'Inter delle sette vittorie di fila.

Allegri insiste con il 4-2-3-1: i risultati gli danno ragione e i protagonisti in campo si divertono (al di là della mancata stretta di mano di Dybala al tecnico dopo il terzo cambio di fila...). Ad esaltarsi più di tutti è Gonzalo Higuain: con la rete al Sassuolo sono 15 in campionato (18 stagionali considerando anche i 3 realizzati in Champions League), con otto centri nelle ultime sei gare. Dalla doppietta al Torino il Pipita non ha più conosciuto pause con il gol: due reti appunto nel derby, gol vittoria contro la Roma, altra doppietta nel 3-0 al Bologna, centro contro la Fiorentina nell'1-2 finale, gol del 2-0 alla Lazio e ultimo quello che ha aperto la strada alla vittoria sul Sassuolo. Higuain ha segnato cinque dei suoi gol nei 15 minuti iniziali di gara, un record in questo campionato. L'argentino raggiunge l'interista Icardi in testa alla classifica marcatori e domenica i due bomber si troveranno di fronte. "Non è una sfida tra noi due - ha detto Higuain dopo la gara di Reggio Emilia - Speriamo di portarla a casa perché varrebbe un bel pezzo di campionato". Juve tutta all'attacco ma anche e soprattutto solida: agli avversari resta poco o nulla. I bianconeri scappano e ora aspettano un'Inter più in forma che mai. Il countdown per il derby d'Italia è iniziato.

LE STATISTICHE DI SASSUOLO-JUVE-La Juventus non pareggia da 33 partite di campionato, la striscia più lunga nella storia della Serie A.

-La Juventus ha segnato 10 gol nei primi 15 minuti di gioco, più di ogni altra squadra in questo campionato.

-La Juventus ha segnato 21 gol nel primo tempo, più di ogni altra squadra.

-In cinque delle ultime sei partite tra campionato e coppa la Juventus ha segnato due gol nel primo tempo.

-Gonzalo Higuaín è sempre andato a segno nelle ultime sei partite di campionato: otto reti nel parziale.

-Higuain ha segnato cinque dei suoi gol nei 15 minuti iniziali di gara, un record in questo campionato.

-Quarto assist in questo campionato per Alex Sandro, nessun difensore ne ha forniti di più.

-Primo assist in questo campionato per Higuain.

-Il primo tiro nello specchio per il Sassuolo è arrivato dopo 45 minuti e sei secondi.