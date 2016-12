La Juve da volata: Morata formato Champions e migliore difesa

Passare da trascinatore a riserva di Mandzukic gli ha fatto male e, complice anche la sua giovane età, stava rischiando una pericolosa involuzione. Invece, l'infortunio del croato è arrivato al momento giusto. La sicurezza di essere tornato titolare, almneo per un mesetto, e di dover affrontare le sfide contro Napoli e Bayern Monaco al fianco di Dybala, non lo hanno intimorito, ma caricato. Oltretutto quella realizzata contro il Chievo è stata la sua seconda doppietta in campionato dopo quella al Parma nel settembre 2014. In totale quattro gol di fila con soli sei tiri in porta, segno che anche la mira è tornata quella dei giorni migliori. Se l'attacco fa faville, centrocampo e difesa non sono da meno. La diga formata da Pogba, Marchisio e Khedira, insime alla presenza sugli esterni di Alex Sandro, Evra, Lichtsteiner e Cuadrado, somo il perfetto collante tra chi segna e chi evita che lo facciano gli avversari. E così Buffon ha raccolto il pallone in fondo alla rete solo una volta nelle ultime cinque partite (gol di Cassano nel 2-1 alla Samp), facendo diventare quella della Juve la miglior difesa del torneo con 15 reti subite contro le 17 dell'Inter e le 19 del Napoli. E, si sa, in Italia chi svetta in questa graduatoria di solito vince lo scudetto...

LE STATISTICHENona vittoria per la Juventus nelle 13 sfide di Serie A sul campo del Chievo.

La Juve eguaglia il suo record di 12 vittorie di fila in un campionato di Serie A, stabilito tra ottobre 2013 e gennaio 2014.

I bianconeri hanno tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque giornate di campionato.

Álvaro Morata non segnava da 14 giornate in Serie A. Quella di oggi è la sua seconda doppietta in Serie A, dopo quella contro il Parma del settembre 2014.

Nelle ultime due partite tra campionato e Coppa Italia, Morata ha segnato quattro gol con un totale di soli sei tiri in porta.

Quinto assist stagionale per Paul Pogba - ne aveva fatti solo 3 in tutto lo scorso torneo.

Quattro dei cinque gol stagionali di Pogba in Serie A sono arrivati in trasferta.

È solo la seconda volta che Pogba fa sia gol che assist in una partita di Serie A, c'era riuscito nel gennaio 2014 contro la Sampdoria.

Per la prima volta in Serie A, Pogba fa cinque tiri nello specchio in una sola partita.

Il Chievo ha giocato solo cinque palloni nell'area di rigore della Juventus in questa partita.

La Juventus ha fatto 10 tiri nello specchio contro il Chievo - in nessun'altra partita i bianconeri hanno tirato in porta di più in questo campionato.