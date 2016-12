La Juve cambia casa: ecco il progetto del JVillage, la cittadella da 100 milioni

Il J Village sorgerà sui 149mila metri quadrati dell'area Continassa, un terreno ottenuto in concessione nel 2013 a pochi passi dallo Stadium nella periferia nord-ovest di Torino. Sarà la settecentesca Cascina Continassa a ospitare la sede del club, in un'ottica di recupero e riqualificazione della zona. L'investimento totale, coperto da sottoscrizioni e finanziamenti bancari, si aggira attorni ai 100 milioni di euro e le strutture saranno pronte entro il 30 giugno 2017.



Il centro di Vinovo non verrà abbandonato, al contrario si candida a diventare il laboratorio dove coltivare i campioni del futuro, spiega l'ad bianconero Aldo Mazzia: "L'obiettivo è concentrare la società in un unico complesso per questioni di efficienza. Vinovo sarà dedicato esclusivamente al settore giovanile, intendiamo creare la prima football academy italiana".