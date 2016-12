La Grande Inter si schiera con Moratti: "Spiace se ne vada" 

20:20 - L'addio di Massimo Moratti non ha certo lasciato indiferrente chi con l'Inter e con la famiglia Moratti ha condiviso esperienze sportive e vittorie prima e manageriali poi. Contribunendo a scrivere pagine fondamentali della storia nerazzurra. Uno su tutti, fra i tanti, Sandro Mazzola: "Mi spiace perché sono legato alla sua famiglia da tanto tempo e mi faceva piacere che potesse restare vicino alla nuova proprietà" ha dichiarato a tuttomercatoweb.com. "Spero che ci ripensi. Thohir ha tutto il mio appoggio, sta portando avanti un programma triennale ed è ancora presto per giudicare e dare sentenze.



Sulla stessa linea anche un'altra bandiera della Grande Inter, Tarcisio Burgnich: "Ci sono rimasto male. Se hanno inciso le parole di Mazzarri? Sicuramente ha detto 'ora basta, me ne vado', Mazzarri doveva star zitto. Non era il caso di dire 'non ho tempo di rispondere a queste cose', poteva limitarsi a tergiversare e non attaccare Moratti. Mi dispiace perché non c'è continuità: tanti tifosi si stanno allontanando perché manca Moratti alla guida del club".



E con l'ex terzino interista, anche la più grande ala nerazzurra di sempre, Mariollino Corso: "Nella mia carriera all'Inter ho avuto a che fare praticamente solo con la famiglia Moratti... è una decisione che non mi aspettavo assolutamente. Personalmente posso solo ringraziare Massimo Moratti e tutta la sua famiglia. Quando si parla di Inter, in senso generale, si parla di Moratti. Capacità, passione, competenza... nella sua gestione c'era tutto questo e molto di più. Inutile quindi sottolineare quanto perde l'Inter con l'addio del presidente".