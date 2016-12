La Francia: "Ibra, adesso vattene". Lo svedese rischia una maxi-squalifica

22:12 - "Ibra, adesso vattene". Inevitabile sentenza, la Francia e i francesi, i politici (Marine Le Pen, la prima) prendono la parola ed è dare addosso allo svedese: dopo le sue parole forti, troppo forti, contro la "Francia, Paese di m...", e nonostante le scuse "parlavo di calcio...". Dopo tre stagioni, il piede in fuorigioco l'ha messo lui, Ibra, con parole comunque fuori luogo, anche se intendesse parlare solo di calcio.

Imperdonabile? "Un pessimo esempio per i giovani, e i ragazzini". Giornali, opinionisti, politici. Tutti contro. E Ibra dopo tre stagioni deve ora considerare la necessità (obbligo) di lasciare il Psg a fine stagione. Un po' com'è nel suo curriculum visto che tre è il limite (per lui) massimo fin qui della sua avventura: 3 stagioni all'Ajax dal 2001 al 2004 prima di dire sì alla Juve; 3 stagioni all'Inter dal 2006 al 2009 prima di chiudere e andarsene al Barcellona. Unico pentimento, ha detto Ibra di recente, della sua carriera di zingaro degli scudetti. L'Inter senza di lui aveva vinto il Triplete. Lui la Champions la sta inseguendo: oggi col Psg potrebbe. Ma...



Ibra "sbotta", la Francia lo "caccia" Di Antonio Bartolomucci

LE NUOVE SCUSE NON BASTANO: RISCHIA MAXI-SQUALIFICA

In un video diffuso dal Psg, Ibra ha intanto voluto precisare ancora una volta il suo pensiero: "Innanzitutto voglio ribadire che il mio sfogo non era rivolto ai francesi, ero arrabbiato in quel momento. Se c'è qualcuno che si è sentito offeso o trattato male, mi scuso sinceramente. Non ho problemi a farlo, sono un uomo d'onore e mi scuso di nuovo. Però penso che i francesi che hanno visto, nonostante il tentativo dei media di distorcere il mio pensiero, siano intelligenti abbastanza per capire la situazione. Sono stato accolto bene qui, sono molto felice a Parigi, rispetto le persone e le persone mi rispettano. Ho passato momenti fantastici dal primo giorno in cui sono venuto qui e continuerò ad averne. Non ho rimpianti e nessuno mi farà cambiare idea. Quindi non interpretate male il mio pensiero, parlavamo di calcio".



Ma le parole rivolte alla terna arbitrale potrebbero comunque costare caro. Giovedì la commissione disciplinare della LFP (Ligue de football professionnel) esaminerà il caso e valuterà eventuali sanzioni a suo carico: il rischio è uno stop di quattro turni.