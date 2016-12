La Fiorentina vince e sogna l'Europa: Atalanta battuta 3-2 

00:24 - Fa festa la Fiorentina che torna a vincere in campionato dopo due pareggi: Atalanta battuta 3-2. La formazione di Montella fatica, ma alla fine gioisce grazie al gol di Pasqual a due minuti dal novantesimo. Spettacolo al Franchi con gli ospiti in vantaggio all'8' con Zappacosta e poi raggiunti da Basanta al 19'. Nella ripresa grande rete di Diamanti (76') e momentaneo 2-2 firmato da Boayke sette minuti più tardi.

LA PARTITA

Prosegue l'ottimo momento della Fiorentina che sull'onda dell'entusiasmo, per la vittoria in Coppa Italia a Roma, ritrova i tre punti in campionato: è il quinto risultato utile consecutivo. La Viola di Montella ha trovato la giusta continuità e ora è in piena lotta per la qualificazione in Europa League, con un pensierino anche per la Champions, lì nel cassetto. La squadra è in crescita anche sul piano fisico e gli innesti arrivati dal mercato stanno dando i primi frutti. Specialmente Diamanti, alla sua terza partita da titolare in una settimana: il trequartista si è ripresentato al Franchi con un gol da vedere e rivedere per freddezza e astuzia. Poi la corsa sotto la Fiesole come una liberazione ora che è tornato nel calcio che conta. L'ex Guangzhou ha trascinato i compagni e ora che si è sbloccato c'è da credere che non si fermerà tanto facilmente.

Esordio anche per Salah accolta da un applauso dai tifosi al suo ingresso in campo. L'egiziano ha mostrato una buona condizione e si è impegnato, ma nei 25 minuti che ha giocato non ha mai trovato lo spunto decisivo. Non è una bocciatura, avrà il tempo per dimostrare tutto il suo valore. Ricordiamoci che si porta dietro l'etichetta di Messi d'Egitto. Protagonista del match anche Mati Fernandez con due assist uno più bello dell'altro. Il primo una punizione tagliata a trovare la testa del liberissimo Basanta, mentre il secondo per il gol della vittoria è un capolavoro di precisione. Ha steccato, invece, Mario Gomez che si è trovato a gestire pochi palloni trovando la rete solo in fuorigioco. Piccolo passo indietro nella sua crescita.

Dall'altra parte rimpianti per l'Atalanta che è andata vicinissima a portare a casa un punto che sarebbe stato totalmente meritato e avrebbe dato un po' più di respiro alla classifica. Ora i nerazzurri sono costretti a guardarsi le spalle sperando che nessuno si avvicini. La squadra di Colantuono ha dimostrato di essere in salute dando del filo da torcere alla Fiorentina.



LE PAGELLE

Diamanti 7,5 - E' tornato in Italia dopo un anno in Cina e ha ritrovato il suo habitat naturale. La Fiorentina è già a suoi piedi e i tifosi già non si ricordano Cuadrado.

Papu Gomez 6,5 - Il Gomez che non ti aspetti. A Firenze il Papu è protagonista, mentre il Mario (5,5) della Fiorentina è in ombra. Perfetto l'assist dell'ex Catania per il gol di Zappacosta. E' una spina nel fianco per la difesa della Fiorentina.

Mati Fernandez 7 - Come la Fiorentina, anche lui ha trovato un'ottima continuità. Le sue prestazioni crescono di partita in partita, Montella può fare affidamento su di lui. Prestazione impreziosita da due assist.

Denis 5 - Troppo solo là davanti. Sgomita, ma non si accende mai. Non ripaga la fiducia di Colantuono che punta su di lui nonostante un Pinilla in grande forma.



IL TABELLINO

Fiorentina-Atalanta 3-2

Fiorentina (4-3-3): Tatarusanu 5; Tomovic 6, Basanta 6,5, Pasqual 6,5, Savic 6; Borja Valero 6 (12' st Pizarro 6), Badelj 6, Fernandez 7; Joaquin 5,5 (19' st Salah 5,5), Diamanti 7,5 (36' st Rosi sv), Gomez 5,5. A disp.: Neto, Rosati, Richards, Aquilani, Alonso, Gilardino, Kurtic, Babacar, Ilicic. All.: Montella 6,5

Atalanta (4-3-3): Sportiello 5,5; Benalouane 5,5, Stendardo 5,5, Masiello 5,5, Bellini 6 (16' st Del Grosso 5,5); Zappacosta 6,5, Cigarini 5,5, Carmona 6; Moralez 6, Gomez 6,5 (35' st Boakye 6,5), Denis 5 (19' st Pinilla 5,5). A disp.: Avramov, Scaloni, Emanuelson, Biava, Grassi, Migliaccio, Baselli, D'Alessandro, Bianchi. All.: Colantuono 6

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 9' Zappacosta (A), 18' Basanta (F), 31' st Diamanti (F); 39' st Boakye (A), 44' st Pasqual (F)

Ammoniti: Bellini (A), Gomez (F)

Espulsi: -