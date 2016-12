La Fiorentina torna a vincere: 2-0 al Torino

LA PARTITACondannata a vincere per non perdere contatto con le prime della classifica, la Fiorentina non ha sbagliato. Una vittoria fondamentale che riporta il sorriso in casa viola e vendica la pesante sconfitta dell'andata (3-1). Tre punti conquistati con il sudore e grazie alla magia di Ilicic. Sinistro su punizione dai 25 metri e palla all'incrocio dei pali per il decimo gol in campionato su 17 presenze. Una stagione da record per lo sloveno, eguagliato il record personale di Palermo del 2012-13.



Periodo buio, invece, per Kalinic che non segna dal 20 dicembre. Con l'anno nuovo quattro partite e zero gol per la rivelazione del campionato. Per il bomber tanto lavoro di sacrificio, ma nessuna occasione utile per migliorare i suoi numeri personali. Un momento che sta condizionando anche il gioco della squadra di Sousa, non più spumeggiante come un mese fa. Lo dimostrano anche i numeri: solo due tiri nello specchio nella porta e altrettanti gol. A chiudere il match, infatti, ci ha pensato Gonzalo Rodriguez all'84' con un colpo di testa a scheggiare la traversa su corner di Pasqual. Sorriso a metà per Sousa che potrà contare anche su Tino Costa e Zarate che oggi hanno fatto il loro esordio.



Prestazione da rivedere per il Torino che non sfata la maledizione Franchi: non vince a Firenze contro i viola in campionato dal 1976. La formazione di Ventura ha mancato ancora il salto di qualità. Poca grinta e un centrocampo troppo fragile. Giro a vuoto per Belotti e Immobile.