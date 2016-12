La Fiorentina scommette su Zuniga: si tratta il prestito dal Napoli

La dirigenza viola è già al lavoro per definire gli obiettivi di gennaio. Pradè avrebbe avviato i contatti con il Napoli per portare a Firenze l'esterno destro Camilo Zuniga: secondo La Nazione, si tratterebbe di un prestito di 18 mesi con lo stipendio da 3,2 milioni spalmato tra le due società. Dopo due stagioni travagliate, il colombiano potrebbe dunque cambiare aria fino alla scadenza del contratto, a giugno 2017.

La Fiorentina sembra una macchina quasi perfetta, i meccanismi di gioco inculcati da Sousa funzionano e gli innesti estivi si sono amalgamati in fretta con lo zoccolo duro viola. Nella prossima finestra invernale, a Pradè spetta il complicato compito di allungare la panchina con giocatori di livello, capaci almeno di far rifiatare i titolari se non di rinforzare l'undici tipo. Sorprende allora la notizia che arriva da La Nazione, secondo cui i viola avrebbero avuto un intenso colloquio con i dirigenti del Napoli per discutere il trasferimento di Camilo Zuniga. Il valore del giocatore è crollato dopo due anni tormentati da infortuni e assenze di dubbia origine: in estate sembrava a un passo dalla cessione dopo aver ritrovato il campo in Copa America con la sua Colombia, ma l'incertezza sulle sue condizioni fisiche ha rallentato le operazioni. Negli ultime due stagioni, Zuniga è stato a disposizione di Benitez in 28 partite sulle 108 ufficiali giocate dai partenopei, giocando solo 18 match, di cui 12 da titolare. Una miseria.

Arrivato dal Siena nel 2009, il colombiano era poi riuscito a strappare un contratto da 3,2 milioni netti con tanto di clausola rescissoria da 35 milioni. Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, trascorrerà l'ultimo anno e mezzo di contratto in prestito lontano dal Vesuvio: l'ingaggio dovrebbe essere versato al 60% dal Napoli e al 40% dalla Fiorentina, in attesa della scadenza nel giugno 2017. A quel punto Pradè avrà la possibilità di discutere un nuovo accordo in base all'attuale valore del giocatore. Oppure di lasciarlo andare.