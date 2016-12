La Fiorentina non riesce più a vincere: 0-0 col Frosinone

LA PARTITAOrmai la Fiorentina non riesce più a vincere. Alla squadra di Sousa manca la zampata vincente per domare un Frosinone che ha davvero tanta voglia di rimanere in serie A. Al Matusa termina 0-0 e per i viola sono molti i rimpianti. Soprattutto quello di aver buttato via il primo tempo, con la squadra di Roberto Stellone brava e veloce a difendere e ripartire. I viola si ritrovano subito imbrigliati. Ilicic non è in giornata e ce ne accorgiamo dopo soli 15' e Bernardeschi è bloccato. Così Kalinic rimane senza rifornimenti, facilmente controllabile per Blanchard. Il Frosinone, però, gioca una gara molto dispendiosa ma resiste.



Ilicic in 2' ci prova due volte. Prima il tiro di sinistro è troppo debole, poi il suo destro (non è il suo piede) finisce sul fondo. E' solo uno sfogo perché poi gioca il Frosinone che si va vedere due volte nei pressi di Tatarusanu. In entrambe le occasioni è Kragl a concludere. Ma è nel finale che tutto può cambiare: Blanchard anticipa Kalinic al 44', mentre al 46' è lo stesso attaccante dei viola a centrare il palo. Sulla prima ribattuta è bravissimo Leali con i piedi; sulla seconda sempre Borja Valero centra la traversa. Per il Frosinone solo molta paura. Per la Fiorentina è sfortuna vera.



Nella ripresa è un'altra gara. I padroni di casa non sono lucidi come nei primi 45' e lasciano più spazi alla Fiorentina. Ma al 55' è sempre Leali a salvare il Frosinone con una parata bellissima su Vecino. Dopo una conclusione di Bernardeschi, Sousa corre ai ripari. A uscire è il numero 10 della Fiorentina: al suo posto entra Tello. Lo spagnolo scatena subito il panico mettendo in area due palloni invitanti, non deviati in rete dalla Fiorentina. Nel finale arriva il lampo del Frosinone. E' sempre Kragl che va al tiro, ma la sua conclusione centra il palo. Poi, a pochi minuti dal termine Tonev va al tiro (fuori di poco), invece di servire Kragl e creare superiorità numerica. Termina 0-0 e il terzo posto ora è a -5.