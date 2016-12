La Fiorentina insiste: "Salah squalificato se la Fifa ci darà ragione"

La linea dura della Fiorentina. La Roma che sta sulle sue (ci mancherebbe). Nel mezzo Salah, il neo giallorosso al centro di un contenzioso con il club dei Della Valle per la sua scelta di andare alla Roma, pur in presenza di un transfer temporaneo per il quale la Fiorentina ha chiesto lumi alla Fifa. E la Fifa si esprimerà a dicembre. Il rischio, per Salah, è di vedersi costretto a scontare una squalifica. Un rischio anche per la Roma. Ci sarà mai un incontro per la "pace"?