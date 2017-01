La Fiorentina ha preso Saponara

Due acquisti che potrebbero mutare la valutazione complessiva della campagna acquisti della Fiorentina, giudicata dai tifosi insipida. La proposta all'Empoli per Saponara è importante e sta facendo vacillare il presidente Corsi. Un'eventuale cessione del venticinquenne viene in queste ore ponderata anche perché l'Empoli sta chiudendo per Omar El Kaddouri dal Napoli a titolo definitivo e per Robin Quaison, che potrebbe arrivare con la collaborazione della Juventus. L'Empoli inoltre, con un occhio alla classifica ed uno al portafoglio, potrebbe pensare che 11 punti di vantaggio sulle terz'ultime, Crotone e Palermo, siano un margine accettabile per cedere uno dei punti di forza della squadra, senza rischiare di indebolirla eccessivamente nella lotta per la salvezza. Tra quelli che potrebbero gioire per una cessione di Saponara c'è anche il Milan, che otterrebbe il 30% del costo del trasferimento.



Per la difesa l'ex bianconero Martin Caceres è più di un'idea: Corvino sta parlando con il giocatore svincolato per convincerlo ad accettare la corte della società viola. L'uruguaiano non ha superato nelle scorse settimane le visite mediche con il Trabzonspor ed è tornato in Italia in attesa di una chiamata da un club. Telefonata che è puntualmente arrivata.



Eppur si muove. La Fiorentina studia due importanti colpi in entrata: Martin Caceres e Riccardo Saponara per Paulo Sousa.