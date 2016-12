La finale di Berlino anticipa quella di Coppa Italia: Juve-Lazio il 20 maggio

La finale di Berlino mette nei guai la Lazio. Perché? Semplice: perché l'impegno in Champions della Juve ha ovviamente portato ad anticipare la finale di Coppa Italiaproprio tra i bianconeri e i biancocelesti. All'Olimpico di Roma non si giocherà così più il 7 giugno ma mercoledì prossimo, il 20 maggio. Tradotto, per la squadra di Pioli un sfida importantissima a quattro giorni da un altro appuntamento molto delicato, il derby con la Roma, fondamentale in chiave Champions vista la lotta per il secondo posto tra le due squadre della Capitale, pressate oltretutto alle spalle dal Napoli. Per la Juve invece una data che arriva tra due match molto sentiti come quelli con Inter e Napoli ma del tutto ininfluenti ai fini di un campionato già vinto e archiviato.

Da qui la necessità di studiare date alternative al derby di Roma (in programma domenica 24 maggio alle 15) a lunedì 25 maggio o addirittura a martedì 26. I vertici della Lega stanno esaminando il problema, si era pensato che la richiesta fosse partita da Lotito, ma il segretario del club, Calveri, ha spiegato che nessuna richiesta è stata fatta e che la decisione spetta solo e soltanto alla Lega. Cambia poco.