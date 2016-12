La Fifa oscura Gesù dalla fascia di Neymar

Sono ormai passati diversi giorni eppure la cerimonia del Pallone d'Oro continua a far discutere, stavolta non per le votazioni o per gli esclusi. Il sito della FIFA è bersagliato da proteste: nel mirino quel momento del gala quando per celebrare Neymar la regia manda in onda un siparietto con il compagno di squadra Dani Alves a rievocare i bei momenti passati insieme nel 2015 e sul tablet scorrono le immagini della premiazione di Berlino a festeggiare la Champions League.



Il brasiliano - come sempre in questi casi - ha una vistosa fascia sulla fronte con la scritta "100% Gesù". E' un atleta di Cristo e manifesta la sua gratitudine al cielo. Ma gli spettatori di tutto il mondo nella clip della Fifa vedono un'altra immagine. Come per magia infatti la scritta sulla fascia di Neymar è scomparsa. Un lavoretto di sbianchettatura fatto con la computer grafica.