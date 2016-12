La famiglia Facchetti: "Moggi assolto? Non è Calciopoli"

Dopo l'assoluzione di Luciano Moggi dall'accusa di aver diffamato Giacinto Facchetti in una trasmissione televisiva, la famiglia dell'ex presidente dell' Inter ha voluto diffondere un comunicato per precisare come la sentenza non abbia alcun legame con Calciopoli . Per i familiari della storica bandiera nerazzurra è inaccettabile "il tentativo da parte di certi organi di informazione di far passare questa causa per diffamazione come una riedizione in toni minori del processo di Calciopoli: una tale operazione è puro sciacallaggio, manomissione della memoria!".

Si legge nella nota: "La famiglia di Giacinto Facchetti prende atto della sentenza che assolve in primo grado Luciano Moggi per diffamazione nei confronti del proprio congiunto", ma per i familiari del Cipe è inaccettabile "il tentativo da parte di certi organi di informazione di far passare questa causa per diffamazione come una riedizione in toni minori del processo di Calciopoli. Una tale operazione è puro sciacallaggio, manomissione della memoria. Il processo di Napoli, che ha avuto i suoi protagonisti condannati in via definitiva, non ha mai riguardato nella maniera più assoluta la persona di Giacinto Facchetti. Giusto per non dimenticare, per amore di verità e giustizia: il resto è un'altra storia, con buona pace dei revisionisti prezzolati e da bar".