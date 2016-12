La FA ufficializza: Southgate ct dell'Inghilterra per i prossimi quattro anni

Ha gestito la transizione della nazionale inglese dopo lo scandalo e le dimissioni di Allardyce. Southgate, rimasto nei ricordi di tutti i tifosi della nazionale dei Tre Leoni per quel rigore fallito ad Euro '96 che costò l'eliminazione dell'Inghilterra dalla competizione continentale giocata in casa, si è guadagnato la fiducia della federcalcio inglese durante le quattro gare nelle quali ha avuto il ruolo di ct ad interim.



In un mese e mezzo Southgate ha diretto l'Inghilterra in tre match di qualificazioni (2-0 contro Malta, pareggio con la Slovenia e vittoria netta per 3-0 con la Scozia) oltre all'amichevole con la Spagna (2-2, con il pareggio all'ultimo secondo delle Furie Rosse). Così la FA ha proposto un quadriennale: Southgate sarà in sella fino agli Europei 2020.



"Ho davvero adorato il lavoro delle ultime settimane, sono stato bene coi giocatori e penso che la nostra nazionale abbia un grandissimo potenziale. Enorme. Sono determinato a dare tutto: voglio che il nostro paese sia orgoglioso della nostra nazionale, che la gente si diverta quando scendiamo in campo. Per me il lavoro duro inizia ora", le prime parole di Southgate.



La FA, nelle parole di Martin Glenn, ha spiegato: "Siamo felici di confermare Gareth sulla panchina della nazionale. Lo conosciamo bene ma ciò che ci ha colpito è stato il suo straordinario lavoro e il miglioramento che ha portato a St. George's Park. Nelle ultime quattro partite ci ha impresisonato. La sua persona è perfetta per rappresentare la nostra federazione e in più è un ottimo tattico e un grande leader. Ma soprattutto è un vincente: ed è quello che conta".



L'Inghilterra tornerà in campo contro la Germania a Dortmund il 22 marzo per un'amichevole, poi toccherà alla Lituania per le qualificazioni mondiali.