La FA inglese dice no a Platini alla Fifa

Ieri il sostegno dell'Uefa. Oggi il "no" della Federcalcio inglese. Per Michel Platini, la corsa alla poltrona di presidente della Fifa segue l'onda di una crisi che lo vede coinvolto, per via di quei 2 milioni percepiti, mittente Joseph Blatter, che stanno minando la credibilità di Roi Michel. Il sostegno dell'Uefa, giovedì, era arrivato dal Comitato esecutivo riunito a Nyon, ed è un sostegno che conta. Il ritiro dell'appoggio da parte della FA inglese, è un colpo a sorpresa, arrivato oggi all'ora di pranzo, e intorno al quale si dovrà discutere e capire. Di sicuro il dopo-Blatter continua a essere un percorso minato.