La FA accusa Demichelis: caso scommesse, 12 violazioni

La regola coinvolta è quella classica per tutti i giocatori professionisti, ovvero quella secondo cui nessun giocatore deve scommettere su qualsiasi match o competizione nella quale partecipa o che può influenzare. Le regole della FA spiegano anche che "sia direttamente che indirettamente, è vietato fornire informazioni o incaricare terze persone di scommettere su quelle partite".



Nel periodo indicato dalla federcalcio inglese Demichelis è sceso in campo con il Manchester City nel pareggio per 2-2 in casa del West Ham il 23 gennaio, ma non ci sono riscontri circa l'indagine riguardo a questo match, nel quale l'argentino è stato ammonito.