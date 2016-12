La cura-ritiro ha rigenerato il Napoli 

11:17 - Sette giorni di ritiro e sette gol in due partite. Il Napoli ha toccato il fondo, con l'eliminazione dalla Coppa Italia, e ora è ripartito alla grande con l'obiettivo di vincere l'Europa League per garantirsi un posto nella prossima Champions (che sarà in esclusiva solo su Premium). Non è stata una settimana facile con il malumore dei giocatori e delle mogli per la decisione "punitiva" di De Laurentiis e con l'addio di Rafa Benitez sempre più dietro l'angolo.

La vittoria con la Fiorentina (3-0) in campionato ha segnato la svolta e la conferma è arrivata direttamente in Germania con la partita perfetta. Higuain ha ritrovato il gol, Hamsik sembra essere tornato quello di due stagioni fa e Benitez ha fatto il resto con una tattica magistrale in quel di Wolfsburg. Poco possesso palla e ripartenze veloci che si adattano alle caratteristiche dei giocatori in rosa. Con due soli centrocampisti di ruolo difficile tenere il pallino del gioco, quindi meglio andare di rimessa e pensare in verticale per sorprendere gli avversari. Sublime lo slovacco nel ruolo di trequartista a unire i due reparti con intelligenza, efficacia e tre possibilità: dare palla agli esterni, darla alla punta Higuain (sempre una sicurezza nei momenti clou) o andare direttamente in porta. Tedeschi spiazzati e demoliti. Il gruppo ha tirato fuori l'orgoglio, per non dire gli attributi: la reazione che si aspettava De Laurentiis e tutto il popolo di Napoli.

Tutti hanno giocato a massimi livelli e ora devono continuare di questo passo per andare a Varsavia e sollevare una coppa importantissima per il presente, ma soprattuto per il futuro. L'allenatore spagnolo l'ha già vinta due volte in carriera e con il tris potrebbe anche restare al San Paolo con un progetto convincente. Investimenti e una Champions da protagonisti, questa volta senza passare dai preliminari.



