La Croazia ci teme. Rakitic: "Pareggio buon risultato"

14:55 - Sono gli azzurri i favoriti, secondo il centrocampista Ivan Rakitic, nel match di domani che vedrà scontrarsi la sua Croazia con gli uomini di Conte per le qualificazioni a Euro 2016. "Ora come ora vedrei l'Italia favorita anche contro la Germania", ha detto il giocatore. "Noi ovviamente giocheremo per vincere, ma nelle circostanze attuali anche un pareggio sarebbe un buon risultato. La Croazia ha massimo rispetto per l'Italia".

Rakitic, insomma, non si fida delle statistiche, che nei 7 confronti tra le due squadre vedono gli Azzurri vincenti solo una volta, nel lontano 1942. Da lì 3 successi della nazionale a scacchi e tre pareggi. I confronti più recenti risalgono all'1-1 degli Europei del 2012 (reti di Pirlo e Mandžukić) e ai Mondiali di Corea e Giappone 2002, quando i croati si imposero 2-1 rispondendo al vantaggio di Vieri con Olić e Rapaić.