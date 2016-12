La commissione disciplinare contro il Barça: "Giocatori ridicoli"

La Disciplinare bacchetta il comportamento dei calciatori del Barcellona. Pur sottolineando che "nulla giustifica la reazione violenta dei tifosi", la commissione ha criticato l'esagerata reazione di alcuni giocatori del Barcellona definendola "poco esemplare" e "ridicola" dopo che la bottiglietta ha colpito solo Neymar. Nel mirino soprattutto Suarez, caduto al suolo come se fosse stato colpito da un proiettile. La federazione ha elogiato il Valencia per aver identificato rapidamente l'autore del lancio della bottiglia, ma ha anche ammonito il club che chiuderà lo stadio in caso si dovessero verificare nuovamente episodi simili. Non si è fatta attendere la replica della società catalana che commenta: "Non spetta certo a loro esprimere giudizi morali".