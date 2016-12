La Cina si compra i diritti della Serie A: l'advisor Infront al gruppo Wanda

11:06 - Il gruppo cinese Dalian Wanda ha raggiunto l'accordo per acquisire Infront Media, società elvetica attiva nel marketing sportivo e guidata dal nipote di Sepp Blatter (numero uno della Fifa), per 1,05 miliardi di euro. Wanda, società immobiliare guidata da Wang Jianlin, il secondo uomo più ricco della Cina, ha acquistato il gruppo Infront che detiene i diritti tv per il campionato italiano e per altri grandi eventi sportivi. La conglomerata cinese ha pagato un miliardo e 50 milioni di euro per subentrare al gruppo di private equity svizzero Bridgepoint che aveva rilevato Infront nel 2011. L'accordo è stato firmato a Pechino.



Il mese scorso, Wanda era già entrata nel calcio europeo con l'acquisto di una quota del 20% nell'Atletico Madrid, pari a 45 milioni di euro. L'accordo arriva dopo giorni di speculazioni sulla possibilità che il magnate cinese che è il più grande proprietario di sale cinematografiche al mondo, potesse rilevare il gruppo guidato dal nipote del presidente della Fifa, Sepp Blatter, Philippe.



Infront Italy, che pesa per oltre un terzo del fatturato del gruppo, è l'ex Media Partners di Marco Bogarelli, il quale dovrebbe rimanere presidente del ramo italiano del colosso. Il gruppo Infront, spiega un comunicato congiunto, "è il meglio posizionato per sostenere attivamente la Cina nei suoi sforzi di competere nei maggiori eventi sportivi mondiali", come i mondiali di calcio di Russia del 2018 e in Qatar del 2022, e l'acquisizione di Infront "aumenterà significativamente l'impatto del Wanda Group nell'industria della cultura e dell'intrattenimento".

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X