La Cina investe nel calcio: la mappa delle proprietà

Ma come è iniziata l'invasione cinese nel calcio italiano e europeo? E soprattutto, a che punto è? Vediamolo rapidamente. Come detto, in Italia la prima società finita nelle mani dei cinesi è stato il Pavia. Con risultati imbarazzanti, in verità, visto che poche settimane fa la società è stata rilevata da un imprenditore italiano per salvarla dal fallimento e garantire almeno l'iscrizione in Serie D.



Tenendo in considerazione società più importanti, sempre in Italia il secondo club finito in mani cinesi è stato l'Inter. Il gruppo Suning, gigante dell'elettronica, ha acquisito il 68,55 % delle quote azionarie versando 270 milioni. Di pochi giorni fa, invece, la cessione del Milan alla cordata che include anche il Governo cinese: il club rossonero è stato acquistato praticamente per intero per 740 milioni di euro.



L'Inghilterra, come successo anche per arabi e altri investitori internazionali, fa gola anche ai cinesi. Attualmente l'Aston Villa, il Birmingham e il Wolverhampton sono interamente di gruppi cinesi. La holding CMC ha invece acquisito il 13% di City football group, proprietario di Manchester City e altre squadre nel mondo. E' di ieri, infine, la notizia del passagio dell'88% delle quote del West Bromwich Albion a un gruppo di investitori di Shangai.



Anche la famiglia Pozzo non ha resistito all'invasione cinese, cedendo la totalità del Granada alla Desports. Il gruppo Wanda, invece, possiede il 20% dell'Atletico Madrid mentre il 45% dell'Espanyol è nelle mani del Rastar. In Francia il 100% del Sochaux è di proprietà dei cinesi di Ledus, mentre Chien Lee e Alex Zheng hanno acquisito l'80% del Nizza. Infine, la United Vansen international sport è proprietaria del club olandese Ado Den Haag mentre la Cefc ha la maggioranza dello Slavia Praga.