La Champions è a Madrid: la festa del Real fino all'alba

Metà città in delirio, l'altra a leccarsi le ferite. A Madrid è festa grande per i tifosi del Real che hanno accolto la squadra di Zidane con moltissimo entusiasmo dopo la conquista dell'undicesima Champions League. Cristiano Ronaldo e compagni, di ritorno da Milano, hanno sfilato con la Coppa per le vie della capitale spagnola con il bus scoperto e alle 7:30 sono arrivati a Plaza de Cibeles dove ad attenderli c'erano 30mila tifosi nonostante la pioggia. Poi è toccato al capitano Sergio Ramos legare alla celebre fuente de Cibeles la bandiera dei Blancos.