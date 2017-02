La carica di Hamsik: "Tristi. Ma al ritorno, tutto può accadere"

Che cosa resta dopo-Madrid? Solo musi lunghi e polemiche post-De Laurentiis? No. Il Napoli risale, vuole risorgere, l'amarezza della botta madridista va "pesata" il giorno dopo, pensando a quel che accadrà fra 19 giorni, al San Paolo. E il capitano Marek Hamisk lancia la sua sfida: "Tutto è possibile nel match di ritorno. Il gol di Insigne è un tesoro".



"Nei primi secondi di partita il Real Madrid ha subito attaccato e Reina ha fatto una parata superba, poi siamo riusciti a prendere il comando. Per una decina di minuti abbiamo sofferto. Nella ripresa loro hanno segnato due gol nei primi cinque minuti e ne siamo rammaricati, anche perché noi abbiamo sfiorato il gol del 2-3 più volte".

Così Marek Hamsik sul suo sito internet ufficiale. "Abbiamo giocato già tante partite in cui ci siamo espressi sicuramente meglio. Non dobbiamo dimenticare però che abbiamo giocato contro una delle migliori squadre al mondo", ha aggiunto il centrocampista slovacco. "Siamo tristi per aver perso, ma continueremo a provare a qualificarci. In questo senso il gol di ieri è molto importante. Tutto è possibile nel match di ritorno", ha concluso.