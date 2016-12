La carica di AdL: "Bravi, e adesso avanti così"

14:02 - Tre gol di Higuain, bentornato. Doppietta di Hamsik, dopo undici mesi in campionato. Callejon capocannoniere. A volte si esagera, il 6-2 al Verona è un set esagerato, appunto, ma servono anche notti così per ritrovare lo spirito e quanto serve per rimediare a un autunno sempre troppo grigio per sentirsi da Napoli com'era e come deve essere.

Tant'è che il anche il presidente De Laurentiis, assente al San Paolo per motivi di famiglia, si è sciolto in un messaggio via Twitter che dà come un senso di liberazione. "Molto bene ragazzi, avanti così". Si recuperano punti e posizioni, passione e quel che serve a Benitez per sollevarsi un po' ed eliminare, intorno alla sua panchina e alla squadra, quei dubbi e perplessità che dopo l'uscita dalla Champions, ad agosto, hanno tolto la voglia di sorridere, un po' ovunque.

Il messaggio di AdL è sbrigativo, ma significativo. Vuol dire qualcosa: non che tutto sia risolto, appunto, ma che la strada già intravvista nel 2-.2 con l'Inter a San Siro sia quella che si deve percorrere per risalire. Il terzo posto, come un anno fa, era e rimane il punto di riferimento del Napoli, non serve andare oltre. Ma a fine settimana c'è Napoli-Roma e quella leadership che è un po' il filo conduttore dell'ultima stagione e che si apre su scenari che vedono oggi la Juventus ancora padrona.

Ma il segnale che il Napoli c'è, al di là dell'eccesso dei 6 gol, è un segnale forte. Il presidente è il primo a non illudersi, ma è anche il primo a crederci.