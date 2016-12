La Ahouré sfida Gervinho: "Vediamo chi corre più veloce"

16:50 - Le accelerazioni di Gervinho, ovviamente, non sono mai passate inosservate: né in Francia, né in Inghilterra e nemmeno in Italia, dove sta entusiasmando con la Roma. La velocità dell'ivoriano, però, ha catturato soprattutto l'attenzione di Murielle Ahouré, connazionale dell'attaccante e medaglia d'argento sui 100 e 200 metri ai Mondiali di Mosca 2013. L'atleta ha così sfidato il giocatore: "Vediamo chi corre più veloce".

Ospite ad Abidjan (Costa d'Avorio) di un evento promozionale organizzato da uno degli sponsor di Gervinho, la Ahouré ha lanciato la sfida all'attaccante giallorosso: "Chi corre più veloce tra me e lui? Proviamo a vederlo". Una battuta? Assolutamente no. La velocista ivoriana diceva sul serio ed è pronta a mettersi sui blocchi di partenza per sfidare l'attaccante, che in questi giorni è in Costa d'Avorio con la sua Nazionale e con ogni probabilità sarà già stato allertato.



Prima, però, Gervinho è chiamato a uno sprint ancora più importante: trascinare la sua nazionale alla prossima Coppa d'Africa, in programma tra gennaio e febbraio 2015. La Costa d'Avorio, attualmente seconda nel proprio girone, nei prossimi giorni affronterà due volte la Repubblica Democratica del Congo: occorre scattare.