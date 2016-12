L'Under 21 saluta Johan Cruyff

Una maglia della Nazionale con il n° 14, autografata dai calciatori della Nazionale Under 21, è stata posta al Camp Nou questa mattina in occasione della visita della delegazione azzurra al memoriale del compianto Johan Cruyff. A guidare il gruppo il ct Di Biagio e il capo delegazione Antognoni: "Siamo qui per rendere il dovuto omaggio – ha spiegato Antognoni - ad un grande campione che ho avuto il piacere di incontrare sul campo, ci ha lasciato prematuramente e mancherà a tutto il calcio".