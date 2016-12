L'Uefa sta con Platini: "Piena fiducia nel presidente"

L'Uefa resta compatta con Michel Platini , sospeso tre mesi dalla Fifa in seguito all'indagine su un presunto pagamento irregolare ricevuto dal francese. Attraverso una nota ufficiale, il Comitato esecutivo dell'Uefa ha comunicato di non aver "ritenuto necessario, in questo momento, invocare l'articolo 29 (5) dello statuto Uefa, in base al quale il vicepresidente può assumere i poteri e i doveri del presidente in sua assenza".

IL COMUNICATO INTEGRALE DEL COMITATO ESECUTIVO

"Relativamente ai fatti avvenuti oggi relativi al presidente Michel Platini, il comitato esecutivo dell'Uefa ha preso la seguente decisione in data 8 ottobre: viene convocata a Nyon giovedi' 15 ottobre la riunione del comitato esecutivo di emergenza e, in aggiunta, si riuniranno, nello stesso giorno, tutti i delegati delle 54 federazioni membri dell'Uefa, sempre a Nyon. Il comitato esecutivo non vede la necessita' in questo momento di ricorrere all'articolo 29 (5) dello statuto Uefa secondo il quale il vicepresidente con il piu' alto grado subentri nei poteri e nei doveri del presidente, in sua assenza. Questo perche' il comitato esecutivo e' consapevole che il presidente dell'Uefa fara' immediatamente tutti i passi necessari per appellare la decisione assunta dal comitato etico della Fifa per chiarire la propria posizione. Inoltre il comitato esecutivo dell'Uefa ritiene che debba essere presa una decisione molto rapida su questa materia davanti agli organi competenti nell'interesse della giustizia e del football. Infine il comitato esecutivo ha espresso la sua piena fiducia nel presidente Platini e sono tutti compatti al suo fianco".