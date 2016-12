L'Uefa non scarica Platini nella corsa alla Fifa

L'Uefa continua a sostenere Michel Platini. Lo ha fatto sapere il presidente della Federcalcio russa, Vitaly Mutko, che ha diffuso una nota per comunicare che "tutti i membri del Comitato Esecutivo dell'Uefa hanno espresso assoluta fiducia e pieno sostegno" all'attuale presidente della Federcalcio europea, dopo la sospensione di 90 giorni inflittagli dal Comitato Etico. Dunque, il governo del calcio europeo non scarica Platini nella corsa alle elezioni per la presidenza della Fifa. Un atto dovuto, le voci di un dissenso si stavano allargando, e questo porta un minimo di quiete ai vertici del calcio mondiale. Platini resta in corsa per il dopo-Blatter. Fino al prossimo scandalo.