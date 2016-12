L'Uefa ha deciso: la Samp in Europa League

16:04 - Decisione finale: la Sampdoria sarà in Europa League 2015-16. Lo ha deciso l'Uefa, per la gioia dei tifosi doriani e del presidente Ferrero, che non aveva dubbi in proposito. L'Inter, candidata a subentrare in caso di sanzioni a carico della Samp, rimane così senza Coppe europee. Se qualche illusione c'era, è caduta oggi alle 13,15 con la decisione del governo del calcio europeo. Ok anche per la Lazio ai preliminari di Champions.

La Uefa ha dunque accolto la memoria difensiva presentata dal club blucerchiato, coadiuvato dall'avvocato Lucio Colantuono, in merito ai dubbi espressi dallo stesso organismo europeosul patteggiamento del club doriano avvenuto nel 2012. Confermata così l'iscrizione della Samp al posto del Genoa che non ha invece ottenuto la licenza per farlo.

FERRERO: "EUROPA IL NOSTRO ORGOGLIO"

Ed ecco le parole del presidente Massimo Ferrero: "Non ho mai avuto dubbi e l’ho sempre detto. Se a qualcuno il mio modo di vivere il calcio con amore e semplicità può aver dato fastidio, oggi quel qualcuno sicuramente festeggia con me per il gol che abbiamo realizzato nei palazzi. Avrei preferito segnarlo in campo, e anche in questo caso sono stato il primo a dirlo, ma evidentemente era un segno del destino internazionale che per andare in Europa saremmo dovuti passare dalla Svizzera".

"Ho sempre creduto e sempre continuerò a credere nella buona fede della Sampdoria, nella serietà e nella preparazione dell’UEFA e della FIGC. Ringrazio tutti, in particolare il pool di legali che ci ha seguito in questa vicenda, e sono felicissimo per la Sampdoria e per i suoi magnifici tifosi, che immagino contenti come me, come tutta la società e la squadra in questo momento.Con orgoglio, con fair play e con la maglia più bella del mondo rappresenteremo Genova, la Liguria e l’Italia in Europa".

I FATTI E LA DELIBERA

Il dubbio dell'Uefa, nel supplemento di indagine, riguardava il patteggiamento chiesto e ottenuto dalla Sampdoria nell'agosto 2012 (1 punto di penalizzazione e 30.000 euro di ammenda) per la vicenda Guberti nel processo per presunto illecito sportivo. La Sampdoria è riuscita a dimostrare di essere idonea a partecipare alla prossima Europa League come scrive la società sul sito ufficiale.

La penalizzazione di un punto per responsabilità oggettiva, è emerso, non può essere ricondotta alla responsabilità indiretta, che invece può impedire la partecipazione alle competizioni europee. A quanto risulta il Collegio d'Appello dell'Uefa ha impiegato meno di due ore per decidere. La squadra blucerchiata entrerà in gioco nel terzo turno di qualificazione il 30 luglio.