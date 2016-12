L’Udinese espugna il “Friuli”: 1-0 al Frosinone, prima vittoria interna

LA PARTITAParola d'ordine della vigilia: sbloccarsi. Paradossalmente è il Frosinone ad arrivare alla nona giornata con maggiore consapevolezza, due vittorie al "Matusa" hanno ravvivato le ambizioni di salvezza dei ciociari mentre Colantuono fatica a ingranare, tra musi lunghi in spogliatoio, forfait pesanti e uno stadio - bello e impaziente - che non vuole farsi conquistare.

Moduli straconfermati per entrambe le formazioni, tra i friulani Fernandes arretra in mediana per fare spazio a Thereau; ampiamente ritoccato l'undici gialloblù per “far rifiatare chi ha tirato la carretta”, ha spiegato Stellone: fuori allora la spina dorsale Blanchard-Chisbah-Paganini-Dionisi, in attacco coppia inedita Carlini-Castillo.



Partita vivace fin dalle prime battute, i padroni di casa scaricano a terra – col passare dei minuti in modo sempre meglio orchestrato - tutta la fame di punti accumulata nelle prime giornate, il Frosinone gioca invece su ripartenze che al massimo portano in dote gialli per i friulani. Fondamentale l'apporto di Thereau nel tenere alta la squadra e, al 20', nello spiazzare inconsapevolmente Leali: al francese non riesce l'incornata sulla parabola calciata su punizione da Lodi, il portiere abbocca lasciando sfilare il pallone in rete. È un'Udinese decisamente più concentrata rispetto alle ultime uscite, buono il pressing, buone le incursioni su calcio piazzato dei centrali. Dall'altro lato, i frusinati pagano la scarsa spinta sulle fasce e reparti piuttosto scollegati: il primo brivido per Karnezis arriva solo al 44' con un tiro da fuori di Ciofani che liscia il palo, veramente poco per non rimpiangere un turnover forse troppo azzardato.



Stellone alza il baricentro riuscendo a schiacciare i bianconeri nella ripresa e se non fosse per uno straordinario intervento di Karnezis, il Frosinone potrebbe pareggiare i conti già al 50' con un'azione improvvisata da Sammarco resa letale da una deviazione friulana: il greco ci mette istinto e piede, di lì non si passa. All'84' Dionisi tenta la botta sotto la traversa ma Karnezis è un felino nel respingere il tiro.



Nelle fasi finali l'Udinese sbaglia di tutto in fase offensiva, al 90' solo Aguirre sa come riesce a fallire il tiro del ko a porta vuota, poi Thereau scarta mezza difesa per sparare addosso a Leali. Chiude la giostra dello spreco Badu, il suo tiro centrale è giustificato solo perché 50 metri di contropiede al 94' sarebbero sfiancati per chiunque. Tantissime chance per i bianconeri, poca freddezza a due passi dalla porta. Ma le basi, finalmente, sembrano solide.