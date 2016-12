L'Ofi non paga: ci pensa Gattuso

14:53 - Non solo non è stato pagato lui e ha dovuto, in diverse circostanze, saldare il conto degli alberghi o dei ristoranti che ospitavano la squadra. Ringhio Gattuso, reduce dall'addio all'Ofi Creta, questa volta ha fatto addirittura di più. Come riporta Alberto Costa sulle pagine del Corriere della Sera, l'ex milanista, impietosito dalla situazione dei suoi giocatori, avrebbe infatti staccato di tasca sua assegni per un totale di 50mila euro per garantire a tutti uno stipendio a Natale.

Ha pagato, insomma, uno stipendio al posto della società che, al contrario, è inseguita dai creditori - squadra, tecnico e staff compresi, ovviamente - che non paga da mesi.