L'Italia in gessato all'Europeo

L'Italia in gessato: ecco la nuova maglia, svelata dalla Puma a Firenze, che gli azzurri indosserrano all'Europeo in Francia. Una divisa elegante con righe sottili in azzurro più scuro, mentre sulle maniche profili argento. Maglia semplice a girocollo e attillata per far risaltare il fisico degli uomini di Conte. Kit che farà il suo debutto venerdì 13 contro il Belgio anche se la data non è delle più fortunate...