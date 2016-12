L'Italia è arrivata a Malta: subito in campo ad allenarsi

21:15 - Due ore di allenamento blindato in mattinata, al Tenente Onorato di Palermo, quindi la partenza, alle 17, per Malta e l'atterraggio, un po' brusco, a La Valletta, alle 18. L'Italia di Antonio Conte è arrivata a destinazione e, immediatamente, si è diretta con un bus allo stadio TàQali per sostenere l'allenamento di rifinitura in vista del match di domani sera. Il ct dovrà sciogliere i dubbi sull'attacco: scalpita Giovinco, insieme a Destro e Pellè.

Rispetto al match contro l'Azerbaigian, Conte cambierà sicuramente gli esterni: spazio a Candreva e Pasqual per una squadra ovviamente e giustamente più offensiva. Pirlo dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto pronto Verratti. Davanti a far coppia con Immobile ci sarà uno tra Pellè e Giovinco. A dirigere la partita sarà il romeno Ovidiu Hategan. Completano la 'squadra' arbitrale romena i guardalinee Octavian Sovre e Radu Ghinguleac. Quarto uomo Mircea Grigoriu.