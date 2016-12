L'Italia di Conte incanta, ma all'Uefa non piace

Tre tedeschi e tre spagnoli, e anche due francesi. Strano, molto strano non ci siano azzurri nella formazione ideale stilata dall'Uefa, dopo la prima tornata di partite di qualificazione di Euro 2016. Non è servita agli azzurri la prestazione offerta contro il Belgio, almeno per l'organismo che gestisce il calcio nel Vecchio continente e che, assieme alla Francia, organizza il torneo.



Nella squadra 'dei sogni' figurano anche Gareth Bale e Cristiano Ronaldo. Eccola, con il 4-4-2: Neuer (Germania); Juanfran (Spagna), Mustafi (Germania), Piqué (Spagna), Jordi Alba (Spagna); Kanté (Francia), Dier (Inghilterra), Kroos (Germania), Payet (Francia); Ronaldo (Portogallo), Bale (Galles).



La squadra è stata formata, selezionando i migliori giocatori in ogni ruolo e tiene conto, fa notare l'Uefa, del 'barometro giocatori', che traccia lo stato di forma dei calciatori, prima e durante la competizione. Il barometro gestisce le statistiche ufficiali dei giocatori attraverso un algoritmo appositamente progettato per creare classifiche basate sulle prestazioni.

I dati del giocatore, a partire dalle qualificazioni, formano la base iniziale della classifica, che considera anche le prestazioni con il club e la Nazionale dal primo gennaio 2016.

Già, allora: ma a che serve una classifica così se non si avvale delle sole prestazioni in campo all'Europeo?Nella classifica dei singoli, primo degli azzurri è Leonardo Bonucci, che occupa il 14.mo posto, Candreva è 17.mo, Giaccherini 24.mo.