L'Italia d'Europa rialza la testa

20:10 - Nell'Europa della grandi ci difendiamo, in quello delle "piccole" dominiamo la scena. Magari faticando, ma andiamo che è un piacere. Dopo anni di pianti, l'Italia risolleva la testa e si presenta alle porte della fase a eliminazione diretta con il muso ben oltre l'ostacolo. Tre squadre, Inter, Fiorentina e Napoli, già qualificate; altre tre, Juve, Roma e Torino messe bene o, almeno, con il destino nelle proprie mani. E il nostro ranking torna a migliorare...

Ma andiamo con ordine e partiamo dalla Champions. La squadra messa meglio è la Juve, cui basta un punticino per guadagnarsi gli ottavi. Allegri, parole sue, non si accontenta e pensa al primo posto. Ergo, tocca battere l'Atletico Madrid allo Stadium: non facile, ma non impossibile, se non altro alla luce dei risultati più che confortanti che i bianconeri strappano da un biennio abbondante sul terreno di casa. Prima o seconda che sia, in ogni caso, i segnali provenienti da Vinovo sono finalmente buoni e il fatto che le big d'Europa osservino con grande attenzione la squadra di Allegri dà la misura di quanto la Juve sia in fondo temuta da tutti.



Diversa la situazione della Roma che, comunque, ha il vantaggio non insignificante di dover solamente contare sulle proprie forze. Per centrare gli ottavi senza dover guardare ai risultati degli altri bisogna vincere all'Olimpico contro il City. E' una sfida difficile ed estremamente logica piazzata in fondo a un girone che tutti sapevano essere molto complicato. Arrivare quindi al d-day nelle condizioni della formazione di Garcia non è quindi malaccio. Tanto più che anche un pareggio con meno di due gol potrebbe essere sufficiente a volare agli ottavi.



L'altra squadra che ancora si deve guadagnare la qualificazione è il Torino. I granata devono vincere l'ultimo match sul campo del già eliminato Copenaghen o sperare che l'Helsinki non vada oltre il pareggio sul campo del Bruges. Teoricamente potrebbero passare anche con una sconfitta in Danimarca, ma evitare ogni rischio è assolutamente consigliabile. Per le altre, invece, la missione è già compiuta e, semmai, c'è da capire se il Napoli riuscirà a passare come prima o come seconda. Dai sedicesimi, poi, anche in Europa League la strada diventerà più difficile per tutti ma, intanto, mandare avanti tutte le nostre squadre aiuterebbe a risollevare ulteriormente il nostro ranking.



A proposito: in quest'ultimo giro di ruota l'Italia ha chiuso con tre vittorie e tre pareggi. E, soprattutto, zero sconfitte. Tanto basterà ad allargare ulteriormente la forbice nei confronti di Inghilterra, Portogallo e Francia. La prima, che ci è abbondantemente davanti nella classifica generale, in questa stagione è rimasta alle spalle dell'Italia. Per le altre, Portogallo in primis, i risultati di questa prima fase a girone ci hanno aiutato a tenerle lontane. Insomma: la nostra discesa si è fermata e, passo dopo passo, la nostra risalita è sempre meno faticosa.