L'interista Mandorlini: "Mai battuto l'Inter. E' l'ora"

16:22 - Quelle contro l'Inter non sono mai partite qualsiasi per l'ex nerazzurro Andrea Mandorlini, che alla guida del Verona incontrerà i nerazzurri domani sera al Bentegodi. "Non ho tempo per pensare all'Inter. No. E' una bugia. Ai sentimenti non si comanda ed è chiaro che all'Inter ci guardo e ci penso perché sono un tifoso. Sono partiti male, hanno indubbiamente qualche problema e anche Mancini sta facendo fatica a raddrizzare la barca. Ma al Bentegodi siamo avversari".

"Non ho mai battuto l'Inter - ricorda Mandorlini -, mi piacerebbe farlo. E sapete cosa dico? Se vinciamo io esulto ed è un omaggio al mio essere tifoso nerazzurro. Lo ero da bambino, lo sono ancora adesso. Ma per rispetto a quello che è stato il mio passato, la fortuna che ho avuto giocando con l'Inter, mi piacerebbe vincere e fare festa con i ragazzi. Troveremo una squadra arrabbiata, vogliosa di fare bene. Ma queste devono essere anche le nostre armi. Intensità, corsa, sacrificio. Abbiamo una buona classifica, possiamo giocarcela a viso aperto". Sulla formazione Mandorlini non si sbilancia. "Unico indisponibile è Ionita, poi posso fare una serie di scelte importanti. Toni? Siamo stati bravi a credere in lui, ma il merito principale di questa altra grande stagione è suo. Ha avuto la forza e l'umiltà di rimettersi in gioco e ha vinto questa sfida".



