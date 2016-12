L'Inter vola in Cina: Mancini convoca anche Shaqiri

18 luglio 2015 LʼInter vola in Cina: Mancini convoca anche Shaqiri Inizia la tournée nerazzurra: amichevoli con Bayern, Milan e Real

Tre portieri, dieci difensori, sette centrocampisti, cinque attaccanti. L'Inter vola in Cina - tournée che durerà sino al 28 luglio con test di prestigio con Bayern, Milan e Real - e Mancini stila la lista dei convocati: tra questi c'è anche Shaqiri. Un messaggio chiaro: lo svizzero è sul mercato ma il club non lo vuole svendere e soprattutto non ha intenzione di lasciarlo troppo ai margini della squadra. Resta alla Pinetina, invece, Vidic.

DIECI GIORNI E TRE AMICHEVOLI DI PRESTIGIOConclusa dunque la prima parte della preparazione estiva, l'Inter apre oggi il suo tour "mondiale". Primo appuntamento la Cina per la tournée che si concluderà martedì 28 luglio e che vedrà i nerazzurri impegnati in tre città ed altrettante partite, due delle quali legate alla International Champions Cup. Il primo impegno è fissato per martedì 21 luglio a Shanghai: un test subito molto impegnativo con il Bayern Monaco per l'Audi Football Summit Shanghai. Quindi il trasferimento a Shenzhen, dove sabato 25 luglio andrà in scena il primo derby dell'anno con il Milan. Infine il viaggio verso Guangzhou, dove il 27 luglio si giocherà la sfida con il Real Madrid.