L'Inter vince anche contro il Verona: 1-0 grazie a Felipe Melo

LA PARTITAL'Inter ritrova Miranda e fa debuttare Ljajic nel 4-3-2-1: con lui c'è Perisic a supporto di Icardi (Jovetic in panchina). Il Verona deve fare a meno di Toni (out due mesi) e presenta Pazzini, l'ex di turno. Ma l'attaccante esce già al 21' per un infortunio alla caviglia sinistra dopo un contrasto con Felipe Melo. Il primo tiro in porta della gara arriva al 22' con Perisic, ma il Verona reagisce con Siligardi (palla alta). Al 40' quando Medel commette fallo su Gomez: il Verona chiede un rigore, ma l'arbitro Russo lascia correre.



Qualcosa cambia nella ripresa. La grande paura è al 10' quando la palla arriva a Sala, che supera Telles e tira in porta colpendo la traversa. I nerazzurri ripartono e già nell'azione dopo vanno in vantaggio. Il gol di Felipe Melo (colpo di testa) arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La corsa è interminabile e l'esultanza di San Siro è tutta per lui. Il Verona sfiora il pari al 35' con Siligardi, ma Handanovic respinge. Jovetic ha l'occasione del 2-0, ma tutto sfuma in contropiede. Finisce ancora una volta 1-0: è la terza volta di fila (quarta stagionale).