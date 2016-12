L'Inter tende la mano al suo allenatore: "Forza Mancio, risolleviamoci"

"Forza Inter e forza Roberto Mancini, con il tuo carattere e la nostra passione ripartiremo!". E' il messaggio di vicinanza dell'Inter al proprio allenatore condiviso sul profilo Facebook del club, insieme al video di un gran gol di pallonetto realizzato dallo stesso Mancini in allenamento ad Appiano Gentile.



Fin qui la notizia. A chiusura di mese di gennaio che sarà ricordato fra i peggiori della storia nerazzurra: una sola vittoria con l'Empoli, tre sconfitte con Sassuolo, Juve e nel derby, la vittoria faticosa di Empoli il 6 gennaio quando era ancora primato (bei tempi) e il 2-0 di Napoli in Coppa Italia, quando pareva che tutto fosse tornato a posto. E due pareggi con Atalanta e Carpi.

Questo gennaio che per Mancio, poi, è stato una dannazione: dal caso-Sarri al San Paolo con annessa espulsione, al velenoso derby con l'espulsione-bis, la squalifica, quel sentirsi come un bersaglio mobile con l'idea che tutto possa degenerare, se va avanti così, anche a livello personale.

Così questo messaggio del club per il suo allenatore (e per il club) sa di stima e anche di autostima, se a qualcosa potrà servire. Poi si sa, il verdetto è quello del campo e il campo di gennaio ha rifilato a Mancini (soprattutto) e all'Inter una solenne bocciatura.