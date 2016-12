L'Inter si ferma sul più bello: decide Berardi su rigore

LA PARTITAA San Siro nessuno si può lamentare. Chi ha sfidato il freddo di gennaio (poco più di 40mila), assiste a una gara davvero molto bella, piena di occasioni da rete. Handanovic e Consigli sono i due grandi protagonisti del match, ma alla fine la spunta Berardi dal dischetto, bravo a realizzare il rigore e regalare la vittoria al Sassuolo (1-0).



Roberto Mancini per la prima volta conferma la stessa formazione della gara precedente: 4-3-3 con Ljajic, Icardi e Perisic nel tridente. Jovetic va in panchina. A centrocampo c'è Brozovic e Nagatomo è il terzino sinistro. Come sempre, tridente anche per il Sassuolo: al centro Di Francesco sceglie Falcinelli. Defrel va in panchina. Pronti via e Icardi ha già un'occasione da rete al 4'. Lancio di Medel, l'argentino entra in area, ma la sua conclusione termina fuori. Bravo Acerbi a sbilanciarlo. E' subito un bel match perché dopo un solo minuto è il turno di Ljajic a saltare Acerbi e sparare sul fondo. All'8' Doveri grazie Berardi per una manata sul volto di D'Ambrosio. Ma al di là di questo episodio, il Sassuolo non resta di certo a guardare e impegna Handanovic su una punizione di Sansone. Nel giro di 8' ci sono altre tre palle gol. Al 19' Ljajic divora il vantaggio mandando sopra la traversa un colpo di testa da ottima posizione. Al 21' Handanovic compie un vero miracolo su una deviazione ravvicinata di Missiroli e al 27' lo sloveno devia in angolo un'altra punizione di Sansone. Prima dell'intervallo Berardi sfiora il palo (36') e Consigli respinge in maniera pazzesca un tiro a girare di Ljajic (43').



Gara strepitosa anche nella ripresa. Fino al 18' non succede nulla, poi Consigli respinge ancora una conclusione del serbo. Ed è un continuo capovolgimento di fronte con Ljajic che impegna il portiere del Sassuolo e Handanovic che risponde deviando su Falcinelli (20') e Floro Flores (37'). E questa è un'altra parata davvero prodigiosa. Nel finale Mancini crede e inserisce Jovetic al posto di Kondogbia. Ma anche il montenegrino, a un minuto dalla fine, sbatte sul muro Consigli. Nel recupero fallo di Miranda su Defrel ed è rigore. Berardi non sbaglia e il Sassuolo vince 1-0. Mancini può recriminare per i tanti gol sbagliati.