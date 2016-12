L'Inter sceglie Mancini, Zenga: "Peccato, il sogno era vicino"

13:04 - Per Walter Zenga il sogno di una vita è svanito in un attimo. L'Inter ha scelto Roberto Mancini per sostituire Mazzarri e l'ex portierone nerazzurro affida a Twitter tutta la sua amarezza. "Hanno scelto Mancini.. Ero lì in "corsa" il mio sogno vicino... Peccato forse in un'altra vita... grazie a tutti", scrive Zenga sul suo profilo ufficiale, svelando di essere stato in qualche modo preso in considerazione per la panchina dell'Inter.

IL TWEET DI ZENGA

Hanno scelto Mancini.. Ero lì in "corsa" il mio sogno vicino.. Peccato forse in un'altra vita..grazie a tutti

— walterzengaofficial (@wz1945) 14 Novembre 2014