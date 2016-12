L'Inter sa vincere anche giocando un calcio vecchio: e può essere scudetto

Il Trap stravinse lo scudetto dei record eppure la sua Inter era sempre costretta a confrontarsi sul piano filosofico e teorico con il gioco molto più moderno e armonioso del Milan olandese o con quello del Napoli reso luccicante dalle prodezze di Maradona. E allo stesso Mourinho non vennero risparmiate critiche per il suo calcio più pragmatico che bello, alla faccia del triplete e di tutte le soddisfazioni che ha saputo regalare al popolo della “Beneamata”. La storia si ripete: l'Inter, si dice, non gioca bene, non fa spettacolo, ma vince e –alla luce dell'ultima prestazione con il piccolo Frosinone- a tratti convince pure. Che possa arrivare allo scudetto è possibile, lo dicono i numeri, visto che nel nostro campionato vince solitamente chi ha la miglior difesa.Che possa migliorare le sue performance dal punto di vista estetico, beh molto meno. Perché la squadra-edificata sulle ”4 M" -Murillo-Miranda-Medel-Melo - proprio in virtù delle peculiarità di questi giocatori, difficilmente può regalare fronzoli e svolazzi, per i quali servono le giornate di vena degli "intermittenti" Liajic, Jovetic e Perisic. Mancini ha cambiato 6 moduli in 13 partite, evidentemente perché non ne ha uno che possa coniugare gioco e spettacolo. Cerca e quasi sempre trova quello vincente ed adatto alla singola partita.Forse un modo vecchio di fare calcio. Ma non è detto che per questa sua Inter ne esista uno migliore e più efficace.