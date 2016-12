L'Inter rispetta il Fair Play: passivo a 30 milioni

I conti dell'Inter sono in linea con le richieste del Fair Play Finanziario. Ne è convinto il club nerazzurro che, nell'assemblea dei soci del prossimo 28 ottobre all'hotel Parigi di Milano, approverà il bilancio di esercizio al 30 giugno 2016 relativo a Fc Internazionale. Il presidente Erick Thohir, atteso in Italia per l'assemblea, si è impegnato con la Uefa a chiuderlo con un passivo di massimo 30 milioni di euro (senza contare gli investimenti per gli impianti sportivi e le giovanili nerazzurre).



Se questo parametro non dovesse essere rispettato, il club sarà costretto a pagare 7 milioni di euro di multa alla Uefa. Sarà poi compito del Suning, che intanto ha acquisito la maggioranza della società, raggiungere il pareggio in bilancio entro il 30 giugno 2017.