L'Inter riparte dalla difesa a quattro

14:05 - Farà le sue valutazioni, ma qualche idea, precisa, Roberto Mancini ce l'ha già. La nuova Inter, questa è una certezza, manderà in archivio la difesa a tre per affidarsi alla linea a quattro. Il modulo che adotterà il nuovo tecnico è infatti il 4-3-1-2. Tanto basterà a far felice Vidic, che ha sempre giocato così, ma che comunque si giocherà un posto da titolare con Juan Jesus. Kovacic sarà il trequartista mentre in mediana potrebbe rivedersi Guarin.

L'idea è quella di abbinare solidità difensiva e qualità. Il che, tradotto, significa che i piedi buoni saranno tutti in campo. O, almeno, si tenterà di andare in questa direzione. Ma partiamo dalla difesa. Nella linea a quattro i due esterni saranno Nagatomo e Dodò, i centrali Ranocchia - sicuro - e, come detto, uno tra Vidic e Juan Jesus. In mezzo al campo a far legna ci penserà Medel, piazzato davanti alla difesa. Ai suoi lati Guarin da una parte ed Hernanes dall'altra, uomini in grado di far ripartire velocemente l'azione e di inserirsi in zona gol.Davanti, infine, Palacio e Icardi dovrebbero giocare più vicini con Kovacic alle loro spalle. Occhio a Osvaldo, che con Mancini potrebbe avere più spazio. Tra le alternative saranno presi in grande considerazione M'Vila per alternarsi a Medel e Kuzmanovic. Questa, in sintesi, la nuova Inter di Mancini:

(4-3-1-2): Handanovic; Nagatomo, Ranocchia, Vidic (Juan Jesus), Dodò; Guarin (Kuzmanovic), Medel, Hernanes; Kovacic; Palacio, Icardi (Osvaldo)