L'Inter piange Aurelio Milani

14:14 - Calcio in lutto per la morte di Aurelio Milani, ex attaccante della Grande Inter di Herrera con cui ha vinto due Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e uno scudetto. Nato nel 1934 a Desio, Milani ha mosso i primi calci nell'Aurora Desio per poi fare il grande salto all'Atalanta nel '52. In seguito ha vestito la maglia di Fanfulla, Simmenthal Monza, Triestina, Samp, Padova, Fiorentina, Inter e Verbania.

La notizia della morte di Milani è stata pubblicata sull'home page del sito online dell'Inter. "Negli occhi e nella memoria, la sua carriera all'Inter, la sua dedizione per questi colori, la gioia che ha saputo trasmettere a milioni di tifosi e appassionati di calcio, diventando mito con la Grande Inter - si legge -. Centravanti classico, dotato di grande fisico e con un gioco generoso, sempre al servizio della squadra, Milani è tato decisivo anche nella finale di Vienna contro il Real Madrid nel 1964, regalando una perla da ricordare per sempre. La società si stringe attorno alla moglie Ida e alle figlie Mariella e Simona, in questo momento di dolore".