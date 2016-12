L'Inter non muore mai: con Mancini c'è una reazione 

12:04 - L'Inter di Roberto Mancini non muore mai e quando tocca il fondo sa rinascere. E' successo alla prima nel derby contro il Milan, in parte contro la Roma quando è stata in grado di recuperare due volte lo svantaggio prima di subire i colpi di Pjanic, poi a San Siro la settimana scorsa contro la Lazio e ieri allo Juventus Stadium. Certo che è difficile vincere le partite partendo sempre con un handicap e su questo il tecnico di Jesi ha tanto da lavorare, ma la voglia di non mollare mai è un segnale positivo, una buona base di partenza.

I nerazzurri, sotto la gestione Mancini, vanno a corrente alternata all'interno della stessa partita. E' successo praticamente in tutte le partite, un passo avanti rispetto a quando c'era Mazzarri come allenatore e la squadra sbagliava partite intere. Ora serve concentrazione per mantenere organizzazione per tutti i novanta minuti per cercare di scalare la classifica.

L'Europa si può grazie anche a questo Icardi sempre micidiale. Certo che se giocasse sempre contro la Juve sarebbe di gran lunga il miglior giocatore del campionato. Perchè? Maurito ha segnato il suo quinto gol ai bianconeri in quattro partite di campionato giocato (due con la Samp e tre con l'Inter). Un feeling speciale per il bomber argentino.